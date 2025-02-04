Rekor sonrası gram altında son durum

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergilerini askıya alarak iki ülkeyle sınır ve suç uygulamalarında taviz karşılığında 30 günlük bir duraklamayı kabul ederken, Çin mallarına yönelik vergilerin günün ilerleyen saatlerinde başlaması bekleniyor. Bununla birlikte ABD ile Çin arasında yapılacak müzakerelerde Kanada ve Meksika ile varılana benzer bir anlaşma olup olmadığı takip edilecek.

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ONS ALTIN REKORDAN DÖNDÜ

Ons altın dün 2830 dolar ile rekor kırdıktan sonra bugün yatay bir seyirle 2815 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN REKORA YAKIN

Dün 3275 lira ile tarihi rekor kıran gram altın fiyatı bugün 3260 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 3250 lira seviyesi test edildi.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, "Piyasa oynaklığının ve politikaların ters yüz edilmesinin hakim olacağı mevcut son derece dinamik ortamda, altın fiyatları desteklenmeye devam edebilir. Yakın vadeli fiyat projeksiyonu hedefi 2.874 dolar seviyesinde ve ardından psikolojik 3.000 dolar seviyesinde" dedi.

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Külçe altın geleneksel olarak hem enflasyona hem de jeopolitik belirsizliğe karşı bir koruma olarak görülüyor. Bu arada, küresel külçe bankaları, ABD altın vadeli işlemlerinin spot fiyatlar üzerindeki alışılmadık derecede yüksek priminden faydalanmak için Dubai ve Hong Kong gibi Asyalı tüketicilere hizmet veren ticaret merkezlerinden ABD'ye altın taşıyor.

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GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Ayrıca bu hafta yatırımcıların radarında, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD açık iş verileri, ADP istihdam verileri, işsizlik oranı verileri gibi bir dizi ABD istihdam verisi yer alıyor.