Rekora dayanan gram altın için yeni tahmin

Yeni yılda yatırımcıların gözü kulağı borsa, altın ve dolarda! Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma günü 10 bin puan olan kritik eşiğin altına sarkarak haftayı 9 bin 910 puan seviyesinden kapattı. Özellikle son dönemdeki hareketlere bakıldığında endekste bir yavaşlama görülüyor. Borsa bir türlü 10 bin puan seviyesi üzerinde bir çıkış yakalayamıyor.

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ALTINDA REKORA RAMAK KALDI!

Borsanın yanı sıra altın fiyatları da hareketli bir seyir izliyor. Özellikle gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmeye yaklaştı. Cuma günü gram altın 3074 lira seviyesini aştı. Tüm zamanların zirvesi ise 3076 lira seviyesindeydi. Yani altında rekora ramak kaldı.

Peki borsayı önümüzdeki süreçte neler bekliyor? Gram altında rekor seviyelerin test edilmesinin ardından yeni tahminler neler? 35.30-35.40 bandında dalgalanan dolar/TL için öngörüler ne? Piyasalara dair tüm merak edilenleri Ekonomist Hikmet Baydar, milliyet.com.tr’ye anlattı. Baydar gram altın için rakam vererek “3 gün içerisinde zirvede tutunabilirse hedef olacak” dedi.

‘GÖSTERGELER SAĞLIKLI TREND SİNYALİ VERMİYOR’

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Ekonomist Hikmet Baydar’ın açıklamaları şu şekilde: “Borsada 9800-10160 puan bandında yatay bir hareket söz konusu ve göstergeler sağlıklı bir trend hareketi sinyali vermiyor. Özellikle aşağıda 9690-9890 puan bandında bulunan "gap" dediğimiz boşluğun dolma ihtimali oldukça yüksek görünmektedir.

‘GEVŞEME POTANSİYELİ DEVAM EDİYOR’

Sağlıksız dönemlerde bu tür dalgalanmalar olabilmekte ve yatay seyir hareketleri içerisinde dalgalanmalar yaşanabilmektedir. Dolayısıyla 9690 puan seviyesine kadar gevşeme potansiyeli devam ediyor. Bunun yanında özellikle rating kuruluşları ile ilgili gelebilecek olumlu haberler yukarıda 10.160 puan seviyesinin de kolayca test edilmesine sebep olabilir. Suriye ile ilgili açıklamaların yanında ABD’nin kendi çevresiyle ilgili yaptığı açıklamalar global risk iştahını etkilediğinden piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir.

BORSADA YÜKSELİŞ İÇİN NE GEREKİYOR?

İçeride ise programın yolunda gittiğine dair haberlerin yanında not artırımı ile ilgili haberler artarsa, o zaman borsanın 10.160 puan seviyesinin üzerine doğru yönelme potansiyeli de artar.

BORSA TOPARLAYAMAZSA NE OLUR? İŞTE NEGATİF DURUMDA OLASI SENARYO...

En son açıklanan sanayi üretimi artış yönünde olduğundan pozitif bir etkiye sahip. Kaldı ki Suriye’nin yeniden inşası Türk firmalarına ciddi bir potansiyel kazandırabilir. Şimdilik çelişkili olan sinyallere sahip ve bu nedenle yatay seyreden borsada taşlar yerine oturduğunda yukarı yönlü hareketlenmeleri görebiliriz. Ancak 9857 puan olan kritik seviyeden toparlayamazsa yaklaşık 1 aylık satıcılı bir piyasa söz konusu olabilir. O zaman da hedef 9690 puan seviyeleri olacaktır.

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GRAM ALTINDA YENİ TAHMİN!

Ons altın fiyatı 2614 dolardan 2690 dolar seviyesine kadar hızla yükseldi. Bu durum daha önce milliyet.com.tr’deki yazımızda da özellikle altını çizdiğimiz gram altının ons altın ile paralel hareket edebileceği düşüncemizi de teyit ederek hızla yükseldi. Yurt dışında Trump'ın 20 Ocak’ta yönetimi ele alması ve gümrük duvarlarını uygulama adımını atacak olması ister istemez gerginlikleri de artırmaktadır.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Son zamanlarda Çin Merkez Bankası’nın altın stokunu artırması da dikkat çekicidir. Bu gelişmeler altının güvenli liman olduğunu tekrar hatırlatması, altına yönelimi artırmıştır. Kısa dönemli kar realizasyonları gelse de ons altının 2660 dolar seviyelerini destek yaparak 2717 dolar direncini tekrar test etme ihtimali oldukça fazladır. Bu durum gram altında 3076 TL olan rekor seviyenin üzerini de test etme ihtimalini artırmaktadır.

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Gram altında göstergeler hala yukarıyı işaret etmektedir. Kısa süreli kar realizasyonlarının gelme ihtimali fazla olsa da yön hala yukarı olduğundan direnç seviyelerini test etme ihtimali daha fazladır.

‘3 GÜN ÜZERİNDE TUTUNABİLİRSE HEDEF OLACAK’

Ons altın hareketlerine paralel gram altında dalgalı yükselişler devam edebilir. Bir önceki zirvenin üzerinde 3 gün tutunabilirse hedef 3200 TL seviyeleri olacaktır.

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GÖZLER DOLARDA! İŞTE TAKİP EDİLECEK SEVİYELER

Dolarda kontrollü ufak tefek dalgalanmalar devam edebilir. 35.63 TL seviyelerine kadar ufak ufak yükselişler görebiliriz. Ancak ‘carry trade’ pozisyonlarının devam etmesi ve yabancı beklentilerinin güçlü olması nedeniyle kurda sürpriz hareketler beklemiyoruz. 35.25 TL seviyeleri destek konumundadır.”