Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaRenault elektrikli otomobil gamını güçlendiriyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Renault elektrikli otomobil gamını güçlendiriyor
ABONE OL

Renault elektrikli otomobil gamını güçlendiriyor

Renault, A segmentinde Twingo E-Tech Electric ve B segmentinin en çok satanı Zoe'den oluşan elektrikli binek otomobil gamını güçlendiriyor.

08.06.2021 - 11:15 | | AA
Renault elektrikli otomobil gamını güçlendiriyor

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, sıfır emisyona giden yolda önemli bir kilometre taşı niteliğindeki Renault eWays etkinliklerinde gösterilen Megane eVsion, Renault'nun C segmentinde elektrikli araçlara yönelik ilk adımının habercisi olmuştu.

Konseptten Megane E-Tech Electric modeline dönüşen otomobil ile Renault, A segmentinde Twingo E-Tech Electric ve B segmentinin en çok satanı Zoe'den oluşan elektrikli binek otomobil gamını güçlendiriyor.

CMF-EV platformunda üretilen tamamen yeni Megane E-Tech Electric, 160kw (217bg) elektrikli motora ve WLTP verilerine göre 450 kilometreye kadar sürüş menzili sağlayan 60 kwh batarya grubuna sahip. "MeganE (telaffuzu 'megan e')" olarak da adlandırılan otomobil, nihai silüetiyle tanıtılırken, Renault mühendisleri, bu yaz yollarda 30 adet üretim öncesi otomobili kullanacak.

Douai fabrikasında üretilen tüm üretim öncesi otomobillerde özel bir Renault Design deseni yer alacak. Yeni ve ikonik Renault logosunun çizgilerinden oluşan bu tasarım, "göz kamaştırıcı" bir kamuflaj yaratıyor.

GÜNCEL HABERLER

Eyüpsultan’da taksicinin üzerinden geçtiği köpek öldü

Eyüpsultan’da taksicinin üzerinden geçtiği köpek öldü

Son dakika... 'Cinci hocaya' 9 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika... 'Cinci hocaya' 9 yıl 3 ay hapis cezası

Su ürünleri ihracatı 5 ayda yarım milyar doları aştı

Su ürünleri ihracatı 5 ayda yarım milyar doları aştı

Tekirdağ'da adına festivaller düzenlenen kirazın hasadına başlandı

Tekirdağ'da adına festivaller düzenlenen kirazın hasadına başlandı

Netanyahu'nun defterini dürecek oylama 13 Haziran'da

Netanyahu'nun defterini dürecek oylama 13 Haziran'da

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eyüpsultan’da taksicinin üzerinden geçtiği köpek öldü

Eyüpsultan’da taksicinin üzerinden geçtiği köpek öldü

Sıradaki Haber
Çalışanları ilgilendiriyor! Uzaktan çalışma ile ilgili yeni düzenleme

Çalışanları ilgilendiriyor! Uzaktan çalışma ile ilgili yeni düzenleme

Sıradaki Haber
Alkollü sürücü trafikte terör estirdi

Alkollü sürücü trafikte terör estirdi

Sıradaki Haber
Son dakika... 'Cinci hocaya' 9 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika... 'Cinci hocaya' 9 yıl 3 ay hapis cezası

Sıradaki Haber