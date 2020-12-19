Repo İhalesi Nedir? Merkez Bankası Repo İhalesi Ne Anlama Gelir?

Repoları diğer para piyasası ürünlerinden ayıran en belirgin nitelikteki özellik, bir menkul kıymetin gerçek vadesinin alıcı ve satıcının gereksinimlerini karşılamak için kısaltılması durumudur.



Repo İhalesi Nedir?



Repo ihalesi; Açık piyasa işlemleri (APİ), para politikası uygulaması yönünden merkez bankalarının piyasada bulunan para oranını artırmak yahut azaltmak maksadıyla hazine kağıdı alım ya da satım işlemlerini yapması anlamına gelmektedir.



APİ kapsamında söz konusu kağıtların alım ve satımı kesin nitelik taşıyan bir alım satım işlemi olabileceği gibi geri satım vaadiyle alım yani REPO yahut geri alım vaadiyle satım yani TERS REPO şeklinde de yapılabilir.



Merkez Bankası Repo İhalesi Ne Anlama Gelir?



Merkez Bankası Repo İhalesi ne anlama gelir sorusu, ekonomiye ilgi duyan kişiler tarafından merak edilen önemli soru başlıkları arasında yer almaktadır. Buna göre; Merkez Bankası, likidite yönetimi çerçevesinde atılan sıkılaştırma adımlarına devam etmek kaydıyla repo ihalesi açmaktadır. Bu noktada Merkez Bankası Repo İhalesi likidite yönetimi amaçlı olarak atılan sıkıştırma adımı olarak nitelendirilebilir.



Merkez Bankasının geçmiş dönemde yapmış olduğu bir duyuruda, "Likidite yönetimi çerçevesinde atılan sıkılaştırma adımları kapsamında, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli olan repo ihalesi yapılmıştır. Yapılmış olan bu repo ihalesinin vadesi ise 8 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir.



İlgili durumdaki ihaleye 53 milyar 750 milyon liralık teklif gelmiştir.

İhalede en düşük düzeyde olan ve ortalama faiz yüzde 11,30, en yüksek tutardaki basit faiz yüzde 11,35 şeklinde olurken, en düşük seviyedeki ve ortalama faiz yüzde 11,92, en yüksek durumdaki bileşik faiz ise 11,98 seviyesinde gerçekleşmiştir.



Repo İhalesinin Açılıp Açılmadığının Bilinmesi Neden Önemli?



TCMB net fonlaması depo ve repo işlemlerinin toplamından meydana gelir. Repo işlemleri çoğunlukla piyasada likidite sıkışıklığının geçici olmasının söz konusu olduğu durumlarda, bankacılık sistemi likiditesinin geçici bir süre için artırılması maksadıyla kullanılır. Bunun anlamı ise; TCMB bankaların likidite gereksinimini gecelik borçlanmadan daha uzun vadeli olarak çözebilmek maksadıyla onlarla haftalık repo işlemleri yapar.



TCMB’den haftalık fon kullanmayı talep eden bankalar ellerindeki mevcut tahvilleri TCMB’ye verip bunun karşılığında gereksinim duydukları parayı almakta ve bunun için ayrıca faiz ödemektedir. Ödenen bu faize ise “politika faizi” denilmektedir. Bankalar, uzun süre boyunca TCMB’den gecelik fonlama yapmaktadırlar. Bu faaliyetler piyasaları etkileyen faiz fonlama faizi olmaktadır.



Politik söylemlerin konusu durumunda olan ve düşük seviyede tutulması ekonomik büyüme bakımından mühim görülen 'politika faizi' pasifize olunca, piyasa için belirleyici nitelik barındıran fonlama faizi olmaktadır. Bu sebepten ötürü repo ihalesinin açılıp açılmadığının bilinmesi, piyasayı izlemek açısından büyük önem taşımaktadır.