Revalüasyon Nedir Ve Neden Yapılır?

Revalüasyon genel olarak ekonomi konularında kullanılır ve ülkede kullanılan para biriminin yurtdışındaki başka paralar karşısında değerlerinin artmasıdır.



Revalüasyon Nedir?



Revalüasyon terim devalüasyonun tam tersi olup bir ülkede kullanılmakta olan resmi para birimlerinin diğer ülkelerdeki paralar karşısındaki değerinin artması anlamındadır. Sözlük anlamı ise değer kazandırma şeklindedir.



Herhangi bir ülkede eğer bir denge fazlası var ise genelde revalüasyon yapılır. Bunun nedeni denge fazlalığı olmasının ekonomiler için iyi bir şey olmamasıdır. Bu yüzden de dengeyi sağlamak ve de enflasyonun yükselmesini engellemek amacı ile revalüasyon yapılmaktadır. Revalüasyon yapacak olan ülkelerin sabit kur sistemlerinde olmaları gerekir ve de sağlam ekonomik altyapının olması gereklidir.



Revalüasyon Neden Yapılır?



Revalüasyonun yapılabilmesi amacı ile genelde ilgili ülkede ihracatın çok fazla, ithalatın ise çok az olması gereklidir. Bu durumlarda hükümet bir revalüasyon kararı alır. Sonrasında altın ve döviz kurları tamamen ucuzlamaya başlar. İlgili ülkenin para birimi değer kazanmış olur. Ülke para birimi değerlenmeye başlayınca, yerli ürünlerin fiyatları da artmaya başlar. Böylece yurtdışındaki mal ve hizmetler yurtiçindekilere göre daha da ucuz hale gelmeye başlar.



Revalüasyon Sonuçları Nelerdir?



Revalüasyonun neden olduğu durumlar günümüzde olumlu ve ya olumsuz olabilmektedir. Bu revalüasyonun piyasaya olumlu olan etkileri ise aşağıdaki gibidir. Bunlar;

Revalüasyon ilan edilmiş olan ülkenin para birimleri revalüasyon ile beraber değer kazanabilmektedir.

Revalüasyon durumunun ilan edilmesi halinde ilgili mal veya hizmetlerin fiyatları da ucuzlayabilmektedir.

Revalüasyonun bilinen en önemli sonuçlarından birisi değersiz para ile birlikte gelebilecek olan enflasyonun, ithalat ve ya ihracat dengesi sağlanıp yükselmemesini de sağlamaktır.