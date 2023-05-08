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'Rezerv para olarak dolara alternatif yok'

Milyarder yatırımcı Warren Buffett, ABD dolarına rezerv para olarak alternatif bulunmadığını belirtti.

08.05.2023 - 09:28 |
'Rezerv para olarak dolara alternatif yok'

Warren Buffett rezerv para olarak ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimi olduğuna inanmadığını söyledi. 

Berkshire Hathaway'ın mali sonuçlarına ilişkin düzenlenen toplantıdan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Buffett, başka bir para biriminin küresel rezerv para haline gelmesini olası görmediğini vurguladı. 

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