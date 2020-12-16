Risk primi düştükçe Türk varlıklarına güven artıyor

Ekonomi yönetimindeki değişim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı reform süreciyle paralel olarak son dönemde ülke risk primi göstergesi CDS tarafında da önemli bir iyileşme yaşanıyor.

Ekim ayını 548 baz puandan kapayan Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi, bu tarihten itibaren düşüş eğilimine girerken, bugün 354 baz puan seviyesinde seyrediyor.

Türk lirası varlıklara ilginin devamı açısından önem taşıyan CDS göstergesindeki düşüşün, 30 Ekim'den bu yana 194 baz puanı bulduğu dikkati çekiyor.

"Türk bankalarının daha uygun koşullarda dış finansmana erişmesine izin verecek"

Merkezi Washington'da bulunan Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Gelişen Piyasalar Avrupa Araştırma Birimi Başkanı Uğraş Ülkü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda para politikasında sadeleştirme ve Ortodoks politikalara dönülmesi, yatırımcıların Türk varlıklarına karşı güveninin iyileşmesine yardımcı oldu. Sonuç olarak, Türkiye'nin risk primi ekim sonundan beri önemli ölçüde düştü." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki aylarda sıkı ve Ortodoks para politika duruşunun sürdürülmesinin, Türkiye'nin piyasa güvenini daha güçlü bir şekilde yeniden tesis etmesine yardımcı olacağını vurgulayan Ülkü, yeni Ortodoks politika çerçevesinin Türkiye'nin dengesizliklerini azaltması ve nihayetinde piyasa güvenini yeniden tesis etme başarısına bağlı olarak Türkiye'nin risk priminin daha da düşebileceğini söyledi.

Ülkü, bu durumun öncelikli olarak Türk bankalarının orta vadede sağlam ve daha az volatil bir büyümeyi finanse etmek için daha uygun koşullarda dış finansmana erişmesine izin vereceğini kaydetti.