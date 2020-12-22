Risk Yönetimi Nedir, Nasıl Yapılır? Kurumsal Ve Finansal Risk Yönetimi Ne Demektir?

Özellikle her insan hayatında mutlaka bazı sebeplerden dolayı risk alabilmektedir. Sadece birey değil kurumlarda risk almakta ve bu da doğru risk yönetimi ile beraber başarı getirmektedir. O yüzden etkin kurallar çerçevesinde risk yönetimi başarı noktasında ciddi bir potansiyel teşkil eder.



Risk Yönetimi Nedir?



Herhangi bir piyasada başarıya ulaşabilme ihtimaline ortaya çıkaran sistemi risk yönetimi denmektedir. Özellikle işletmeler için yönetim ve finans noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda risk olumlu ya da olumsuz bazı durumlar yaratabilir. Profesyonel bir anlayışla ele alınan risk yönetimi sayesinde, bu sayede riski kontrol altında tutma olanağı sağlamaktadır.



Risk Yönetimi Nasıl Yapılır?



İşletmelerin anlayışına bağlı olarak risk yönetimi değişkenlik gösterebilmektedir. Bu doğrultuda profesyonel bir anlayışla ele alınan yönetimi pek çok değişik strateji barındırır. Özellikle faaliyet ve operasyonel işlemlerin ele alınması ile beraber yapılacak doğru planlama üzerinden, aşamalı olarak risk yönetimi gerçekleşmektedir.



- Planlama

- Riskleri belirleme

- Nitel risk çözümlenmesi

- Risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi

- Risklerin izlenmesi ve kontrolü



Doğru ve sağlıklı bir şekilde büyüme oranı elde edebilmek için, risk oranı işletmenin barındırdığı unsurlara bağlı olarak bu şekilde ele alınır.



Kurumsal ve Finansal Risk Yönetimi Ne Demektir?



Kurumsal ve finansal risk yönetimi uzun vadede riskleri kontrol etmek suretiyle sağlıklı şekilde kar elde edebilme üzerine ele alınır. Bu doğrultuda hem finansal hem de kurumsal açıdan belli başlı durumlar için sağlanmaktadır. Rekabet, pazar, finansal ve daha pek çok farklı sebepten dolayı ele alınabilmektedir.