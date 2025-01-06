'Risklere karşı dikkatli olmalıyız'
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, BoJ'un faiz oranlarını ne zaman artıracağına karar verirken çeşitli risklere karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
06.01.2025 - 09:06 | | Foreks Haber
Ueda bankacılık sektörü lobisinin ev sahipliği yaptığı etkinlikteki konuşmasında, "Parasal desteğin derecesinin ayarlanması zamanlama, gelecekteki ekonomik, finansal ve fiyat gelişmelerine bağlı olacak. Ayrıca çeşitli risklere karşı da dikkatli olmalıyız" dedi.
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BoJ Başkanı, bu yıl ücretler ve fiyatların dengeli bir hızla artmasını umduklarını belirtti.