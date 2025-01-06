Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'Risklere karşı dikkatli olmalıyız'
HaberlerUzmanpara'Risklere karşı dikkatli olmalıyız'

'Risklere karşı dikkatli olmalıyız'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, BoJ'un faiz oranlarını ne zaman artıracağına karar verirken çeşitli risklere karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

06.01.2025 - 09:06 | | Foreks Haber
'Risklere karşı dikkatli olmalıyız'

Ueda bankacılık sektörü lobisinin ev sahipliği yaptığı etkinlikteki konuşmasında, "Parasal desteğin derecesinin ayarlanması zamanlama, gelecekteki ekonomik, finansal ve fiyat gelişmelerine bağlı olacak. Ayrıca çeşitli risklere karşı da dikkatli olmalıyız" dedi.

Haberin Devamı

BoJ Başkanı, bu yıl ücretler ve fiyatların dengeli bir hızla artmasını umduklarını belirtti.

Yalovaspor, Darüşşafaka Lassa'yı mağlup etti!

Yalovaspor, Darüşşafaka Lassa'yı mağlup etti!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklama yapacak!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklama yapacak!