Rok Nedir? Ekonomide Rom Ne Anlama Gelir?

Kelime anlamı olarak başka platformlarda başka anlamlara gelse de Rok ve Rom kelimeleri, ekonomi sektöründe kullanım amacı başka olup bir işlemin kısaltılmış adlarıdır. Ekonomi ve finansla ilgilenen kişilerin sık sık duyduğu iki terimdir. Anlam olarak ufak bir farkla birbirinden ayrılır. Zaman zaman karıştırılmaya müsait terimlerdir.



Rok Nedir?



Rok; rezerv opsiyon katsayısı teriminin kısaltmasıdır. Bankaların yaptığı bir işlem için kullanılan isimdir. Bu terimde belirtilen rezerv, merkez bankasıdır. Türk lirasının, zorunlu bir karşılığı olan altın, döviz ve yabancı para birimi vardır. Türk lirasının bu değerler karşısında elde edebileceği en yüksek kat sayısıdır.



Ekonomide Rom Ne Anlama Gelir?



Rom; rezerv opsiyon mekanizması teriminin kısaltılmasıdır. Rom uygulaması ise merkez bankasının, bankalar için TL olarak yatırmak zorunda olduğu miktarın bir bölümünü döviz y da altın cinsinden yatırmalarına izin verilen uygulamadır. Para politikası araçlarından bir tanesidir. Türk lirasında oluşan dengesiz hareketliliğe müdahale edilebilir. Bu açıdan ekonomide önemli bir uygulamadır.



Rok ve Rom İşlemlerinin Faydası Nedir?



Rok ve Rom işlemi piyasada bulunan altın ve döviz rezervlerinde oluşan akımı dengeler. Kısa vadede gerçekleşen sermaye hareketliliğini engeller. Döviz rezervlerini güçlendirir. Finansal istikrar üzerinde olumlu etkiler sağlar. Ülke ekonomisinin aşırı dengesizliklerden minimum düzeyde etkilenmesine yardımcı olur. Bu uygulamalar sayesinde bankalar ellerinde barındırdıkları miktarı, paraya dönüştürebilir ve istenilen kısmı merkez bankasına aktarabilir.