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Rolls-Royce binlerce kişiyi işten çıkarabilir

İngiliz otomotiv şirketi Rolls-Royce Holdings Plc'nin büyük bir işten çıkarmayı duyurmaya hazırlandığı belirtildi.

17.10.2023 - 09:47 |
Rolls-Royce binlerce kişiyi işten çıkarabilir

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Rolls-Royce toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan 2.000-2.500 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

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Kaynaklar işten çıkarmaların üst düzey yönetim de dahil olmak üzere küresel beyaz yakalı iş gücünü hedeflediğini ifade etti.

Rolls-Royce çalışanlarının yaklaşık yarısı İngiltere'de, 11.000'i Almanya'da ve yaklaşık 5.500'ü ABD'de çalışıyor.

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