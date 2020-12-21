Rsı Nedir, Nasıl Kullanılır? Borsada Rsı Göstergesinin Özellikleri Nelerdir?

Göreceli Güç Endeksi (RSI), fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçer. RSI, sıfır ile 100 arasında olur.

Rsı Nedir, Nasıl Kullanılır?

RSI ile amaç, hissedarların hisse senetlerinin aşırı satın alındığını ne zaman bildiklerini tespit etmektir ve hisseler düşmeden ve hisse senedi talebi zayıflamadan önce karları kilitlemeye ve hisse senedini satmaya karar verebilir. RSI, bir hissedarın yüksek talepli bir piyasa senaryosunda yaklaşık olarak ne zaman satış yapacağına dair iyi bir gösterge sağlayabilir.

Sinyaller, sapmalara ve başarısız dalgalanmalara bakılarak oluşturulabilir. RSI, genel eğilimi belirlemek için de kullanılabilir.

Yatırımcılar, bir hisse senedinin satılıp satılmadığını anlamak için genellikle RSI'ya güvenirler.

Borsada Rsı Göstergesinin Özellikleri Nelerdir?

RSI, teknik yatırımcılara yükseliş ve düşüş fiyat ivmesi hakkında sinyaller verir ve genellikle bir varlığın fiyatının grafiğinin altında gösterilir. Peki RSI göstergesinin borsadaki karşılığı özellikleri nelerdir?

Geleneksel düzeyler, gerektiğinde güvenliğe daha iyi uyacak şekilde ayarlanabilir. Güvenlik, aşırı alım seviyesi olan 65'e ulaşıyorsa, bu seviyeyi 75'e ayarlayabilirsiniz

Güçlü eğilimler sırasında, RSI uzun süreler boyunca aşırı alım veya aşırı satım durumunda kalabilir.

RSI grafikleri bir varlığın veya piyasanın nasıl performans göstereceğini tahmin etmenize yardımcı olabilir. Genel olarak, aşırı satın alınmış veya aşırı değerli bir durum görürseniz, yakında fiyatta düzeltici bir düşüş olmasını bekleyebilirsiniz.

RSI Nasıl Hesaplanır?

Bir ivme göstergesi olarak RSI, özellikle aşırı alım veya aşırı satım piyasa senaryolarında bir menkul kıymetin ne zaman alınıp satılması gerektiğini yatırımcıya bildirmek için harika bir araç olabilir.

Bir "al" veya "sat" belirlemesi yapmak için hesaplama şu şekilde olur.

RSI = 100 - 100/1 + RS

Aşırı satılmış veya az değer biçilmiş koşullar, bir fiyat artışının geleceğine işaret eder. Başka bir deyişle, bir RSI değeri 30'a ulaştığında bir hisse senedi satın almalı ve 70'lik bir RSI'ye ulaştığında satmalı veya satmalısınız.







