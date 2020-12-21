Rüçhan Nedir? Borsada Rüçhan Hakkı Ne Anlama Gelir?

Hem borsa hem de yatırım noktasında işletmeler açısından ön plana çıkan rüçhan, belli bir yapı dahilinde yine belli kişilere verilen bir öncelik şeklinde ifade edilmektedir. Son dönemlerde ayrıca pek çok kişi internet üzerinden bu kelimenin anlamını öğrenmeye çalışıyor.



Rüçhan Nedir?



Genel olarak ele alındığı zaman rüçhan öncelik hakkı şeklinde ifade edilmektedir. Geniş açıklama üzerinden bakıldığı zaman ise, daha önceden var olan bir hak sebebiyle belirli kişilere öncelik tanıyan bir sistem olarak da öne çıkıyor. Yani bir nevi hak türü şeklinde de ifade edilebilir. Böylece sonradan gelen haklara karşı birtakım kişi ve kurumları öncelik hakkı tanınmaktadır. Borsa ve patent ile beraber pek çok farklı şirket açısından kullanılır.



Borsada Rüçhan Hakkı Ne Anlama Gelir?



Şirketler belli bir sermaye artırımına gittikleri zaman, ortaya çıkan yeni paylar konusunda haklar ilk olarak mevcut pay sahiplerinindir. Bu satın alma haklarını ise rüçhan hakkı denmektedir. Bu istek şirket bünyesindeki pay sahiplerinin isteklerine kalmıştır. Yani isterlerse bu hisse senetlerini satın alabilirler ya da buna katılmadan haklarını borsada satışa sunabilirler. Bu durumda haklarını kullanmak suretiyle şirket bünyesindeki pay sahipleri, öncelik olarak sermaye artırımı üzerinden gerekli hisseleri elde etme imkanı sağlar.



Rüçhan Hakkı Kullanım Süresi Nedir?



Genel olarak rüçhan hakkı kullanım süresi en az 15 gün ve en fazla 60 gün şeklinde ele alınmaktadır. Bu günler içerisinde mutlaka öncelik hakkı bulunan pay sahipleri, şirket bünyesinde gerekli hisseleri satın almalıdır.