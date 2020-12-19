Rücu Nedir? Rücu Hakkı Ve Rücü Oranı Ne Anlama Gelir?

Rücu, borçlunun borç yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda, borç verene rehin verilen teminat hakkı veren yasal bir sözleşmedir.



Rücu Nedir?



Rücu, borç verenin yasal toplama hakkını ifade eder. Rücu kredisi, nakit veya likit varlıklarda bir miktar geri ödemeye sahip olacaklarından emin olduklarından, kredi verenlere koruma sağlar. Rücu borcunu kullanan şirketler, bu firmaya borç vermede daha az temel risk olduğundan, daha düşük sermaye maliyetine sahiptir.



Rücu, borçlunun borç yükümlülüğünü ödememesi durumunda, borç verenin borçlunun taahhüt ettiği teminatı tahsil etme konusundaki yasal hakkıdır. Tam rücu, teminata ek olarak, borç verenin borcunu geri ödemek için borçlunun diğer varlıklarını da ele geçirebileceği anlamına gelir. Bir başvuru borçlu borcunu varsayılan olursa, borç veren borç bakiyesini ödemek için borçlunun banka hesapları veya garnitür ücret koyma olabilir.



Rücu Hakkı ve Rücü Oranı Ne Anlama Gelir?



Bir borçlunun bir borcu temerrüde düşmesi durumunda borç verene borçlunun varlıklarını ele geçirmesi için yasal araçlar sağlar. Borç tam başvuru ise, borçlu bile teminatlı varlığın değerini aştığı ölçüde borç tam miktarı sorumludur.



Rücu borcu, borç verenin borcun geri ödenmesi için teminatın yanı sıra borçludan başka varlıkları almasına izin verir. Borç veren ayrıca, komisyonlar, telif hakları veya yatırım geliri gibi borçlunun diğer gelir kaynaklarının peşinden gidebilir.



Rücu ve geri dönüşsüz krediler, borçluların yükümlülüklerini yerine getirmemeleri ve borçlarını geri ödememeleri durumunda, borç verenlerin varlıkları üzerinde hak iddia etmelerine izin verir. Buna rücu hakkı denir.



Borç verenler rücu kredileri ile riski azaltabildikleri için, daha düşük faiz oranları uygulayabilirler. Bunlar ise rücu oranını ifade eder.



Borç verenler kredilerle ilişkili riski azaltabildikleri için, daha düşük bir faiz oranı talep edebilirler ve bu da onları borçlular için, özellikle de kredisi zayıf olan veya hiç olmayanlar için daha çekici hale getirir.



Rücunun Borçlu Üzerindeki Etkisi Nedir?



Rücu borcunun borçlular için vergiye tabi olan gelirin muhasebeleştirilmesi ve bir zarar veya kazancın bildirilmesi anlamına gelen iki vergi uygulaması vardır. Borçlu, vergilerini beyan ederken, borç veren tarafından bağışlanan bir borcun herhangi bir bölümünü olağan gelir olarak rapor etmelidir.



Bir borcun affedilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, borçlu, orijinal kredi tutarı ile varlığın satışında gerçekleşen tutar arasındaki farka dayalı olarak bir zarar veya kazanç rapor etmelidir.



Borç veren, rücu durumundaki bir borçlu aleyhine bir karar alırsa, bu borç veren potansiyel olarak borçlunun banka hesabındaki parayı ele geçirebilir, borçlunun sahip olduğu başka bir mülke haciz koyabilir veya yasalara bağlı olarak borçlunun kazandığı maaşın bir kısmına el konabilir.