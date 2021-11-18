Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaRus ekonomisi büyüdü
HaberlerUzmanpara Haberleri Rus ekonomisi büyüdü

Rus ekonomisi büyüdü

Rus ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 büyüdü.

18.11.2021 - 07:35 | | AA
Rus ekonomisi büyüdü

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından yapılan açıklamada, ülkede yolcu taşımacılığının üçüncü çeyrekte yüzde 49 arttığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, madenciliğin yüzde 9,4, perakende faaliyetlerinin ise yüzde 6,7 büyüdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Rus ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 büyüdü." ifadesi yer aldı.

Rus ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'de yüzde 3,1 küçülmüştü. 

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Derbide kartlar havada uçuşuyor

Derbide kartlar havada uçuşuyor

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Baldwin setindeki ölümlü kaza: Silahın ateşlenmesi gerekmiyordu

Baldwin setindeki ölümlü kaza: Silahın ateşlenmesi gerekmiyordu

Suçustü yakalandı, kayıplara karıştı

Suçustü yakalandı, kayıplara karıştı

Belçika'da maske zorunluluğu geri geliyor

Belçika'da maske zorunluluğu geri geliyor

TEM'de dehşet! Tartıştığı kişinin yolunu kesti

TEM'de dehşet! Tartıştığı kişinin yolunu kesti

Görüntüler ortaya çıktı! Bayraktar TB2'yi kopyaladılar

Görüntüler ortaya çıktı! Bayraktar TB2'yi kopyaladılar