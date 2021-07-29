Rus ekonomisi pandemi öncesine döndü

Mayıs ayı GSYH büyüme oranı ise yüzde 10,9'dan yüzde 11,1'e revize edildi.

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre nisan-haziran döneminde GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 büyüdü.

Haziran ayında Rusya'da işsizlik oranı yüzde 4,8'e gerilerken işsiz sayısı 3,58 milyon olarak gerçekleşti. Mayıs ayında yüzde 4,9 olan işsizlik oranının haziranda yüzde 5'e yükselmesi bekleniyordu. İşsiz sayısı mayıs ayında 3,69 milyon ve haziran 2020'de 4,61 milyon olmuştu.