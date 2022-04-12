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Uzmanpara'Rus ekonomisi yüzde 10'dan fazla daralacak'
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'Rus ekonomisi yüzde 10'dan fazla daralacak'

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 10'dan fazla daralacağını ve bunun Sovyetler Birliği'nin dağıldığı 1991 yılından bu yana görülen en büyük daralma olacağını söyledi.

12.04.2022 - 10:53 |
'Rus ekonomisi yüzde 10'dan fazla daralacak'

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre Rus ekonomisinin yüzde 10 daralması halinde bu 1994'ten bu yana görülen en büyük daralma olacak. 

Federal Konsey Bütçe Komitesi'ne Sayıştay'ın 2021 yılı çalışma raporunun sunumunda konuşan Kudrin, "Bu yıl GSYH'nın düşeceğini tahmin ediyoruz. GSYH kesinlikle daralacak. Resmi tahmin yüzde 10'un üzerinde olacak" dedi. 

Dünya Bankası yayınladığı raporda Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 11,2 daralacağını tahmin etmişti. 

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