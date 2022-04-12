'Rus ekonomisi yüzde 10'dan fazla daralacak'

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre Rus ekonomisinin yüzde 10 daralması halinde bu 1994'ten bu yana görülen en büyük daralma olacak.

Federal Konsey Bütçe Komitesi'ne Sayıştay'ın 2021 yılı çalışma raporunun sunumunda konuşan Kudrin, "Bu yıl GSYH'nın düşeceğini tahmin ediyoruz. GSYH kesinlikle daralacak. Resmi tahmin yüzde 10'un üzerinde olacak" dedi.

Dünya Bankası yayınladığı raporda Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 11,2 daralacağını tahmin etmişti.