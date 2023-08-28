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Rus ekonomisinde yüzde 2.5 büyüme bekleniyor

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ülke ekonomisinin 2023 yılında %2,5 veya daha fazla büyüyeceğini, enflasyonun %6 civarında gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.

28.08.2023 - 09:44 |
Rus ekonomisinde yüzde 2.5 büyüme bekleniyor

Ekonomi Bakanlığı nisan ayında 2023 GSYH tahminini %0,8'lik daralmadan %1,2'lik büyümeye revize etmişti. Ancak bu tahmini yakında yeniden revize etmesi bekleniyor.

Rusya Merkez Bankası bu yıl GSYH'nın %1.5-%2.5 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor.

Siluanov, "Geçen yıl ekonomi %2,1 küçüldüyse bu yıl yaklaşık %2,5, belki daha da fazla toparlanmasını bekliyoruz" dedi.

Enflasyonun 2024 yılında %4'lük hedefe geri döneceğini tahmin eden Siluanov, "Merkez Bankası ile birlikte enflasyonu hedeflediğimiz seviyeye indirmek için tüm önlemleri alacağız" diye konuştu.

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