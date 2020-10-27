Rus ekonomisinin yüzde 4 daralması bekleniyor

Mishustin yaptığı açıklamada, "Farklı tahminler var, ancak biz ekonomide daralmanın yüzde 4'ten daha az olması için çalışıyoruz" diye konuştu.

Başbakan Mishustin ayrıca kendisine göre, Rusya'nın koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerine ülkenin borcunun çok yükseltmeden karşı koyabilmesinin daha önemli olduğunu da vurguladı.