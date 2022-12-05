Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması yürürlükte

Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararı yürürlüğe girdi.

Bugünden itibaren Rus petrolü AB ülkelerine varil başına 60 dolar tavan fiyat sınırlandırması kapsamında girebilecek. Konuya ilişkin olarak AB resmi Gazetesi’nde yayınlanan Rusya’dan alınacak ham petrolün fiyatına ilişkin karar metninde "6 Ekim 2022 tarihli (CFSP) 2022/1909 sayılı karar ham petrol veya petrolün üçüncü ülkelere deniz yoluyla taşınmasıyla bağlantılı olarak deniz taşımacılığı hizmetleri sağlama ve teknik yardım, komisyonculuk hizmetleri veya finansman, mali yardım sağlama yasağına bir istisna getirmiştir. Rusya menşeli veya Rusya'dan ihraç edilen Tavan Fiyat Koalisyonu tarafından önceden belirlenmiş bir tavanda veya altında satın alınan ürünleri kapsar. Bu istisna üçüncü ülkelerin enerji arzı üzerindeki olumsuz sonuçları hafifletmeli ve olağanüstü piyasa koşullarının neden olduğu fiyat artışlarını sınırlamalı ve Rusya'nın petrol gelirlerini azaltmalıdır" ifadeleri yer aldı.

FİYAT SINIRLAMA MEKANİZMASI KURULACAK

Tavan fiyat uygulamasının yanı sıra yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu olacak. Bununla birlikte Rus petrolüne uygulanacak tavan fiyatın piyasa fiyatlarının yüzde 5 altında tutulması sağlanacak. Tavan fiyat 2 ayda bir yeniden görüşülecek.