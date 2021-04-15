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Rus piyasaları negatif seyre geçti

Rus rublesi ve borsası, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağına yönelik haberlerin ardından düşüşe geçti.

15.04.2021 - 10:18 | | AA
Rus piyasaları negatif seyre geçti

ABD yönetiminin, bazı Rus diplomatları sınır dışı edeceği ve Rus kamu borcuna yönelik yaptırımlar uygulayacağına yönelik iddiaların ardından, dolar/ruble paritesi yüzde 2,1 artarak 77,5 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 2 yükselişle 92,7'ye çıktı.

Moskova Borsası (MICEX), yüzde 1'e yakın değer kaybederek 3.538 puana, RTS endeksi de yüzde 3,5 azalarak 1.438 puana geriledi.

Analistler, ABD yönetiminin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağına yönelik haberlerin Rus piyasalarında endişeye sebep olduğunu belirterek, konuyla ilgili haber akışının fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

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