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08.09.2020 - 15:27 | | AA

Rus piyasalarında kayıplar artıyor

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nin zehirlendiğine yönelik açıklamalarla düşüşe geçen Rus rublesi ve borsası, petrol fiyatlarında artan aşağı yönlü baskı nedeniyle kayıplarını sürdürüyor.

Rus piyasalarında kayıplar artıyor
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Alman hükümetinin, Navalnıy'nin "kesinlikle zehirlendiği" yönündeki açıklamasıyla geçen hafta düşüşe geçen Rus rublesi, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyla birlikte dolar karşısında yüzde 0,83, avro karşısında ise yüzde 0,67 geriledi. Böylece dolar/ruble 76,4 seviyesine yükselirken, avro/ruble ise 90,1 seviyesine çıktı.

Moskova Borsası da (MICEX) günün ilk yarısında yüzde 1,2 değer kaybederek 31 Temmuz'dan bu yana ilk defa 2.900 puanın altına geriledi. RTS endeksi ise yüzde 2,1'in üzerinde azalarak 14 Temmuz'dan bu yana ilk defa 1.200 puanın altına indi.

Navalnıy'nin zehirlendiğine yönelik açıklamaların ardından Batılı ülkelerle Rusya arasındaki jeopolitik gerginlik artarken, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 düşüşle 40,53 dolardan işlem görüyor.

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