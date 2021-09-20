Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaRusya Batılı ülkelere yaptırımı uzattı
HaberlerUzmanpara Haberleri Rusya Batılı ülkelere yaptırımı uzattı

Rusya Batılı ülkelere yaptırımı uzattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin bazı Batılı ülkelere uyguladığı yaptırımların 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

20.09.2021 - 17:30 | | AA
Rusya Batılı ülkelere yaptırımı uzattı

Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya, aralarında ABD ve Avrupa Birliği'nin de (AB) bulunduğu bazı ülkelerin Ukrayna'daki tutumu ve Kırım'ın yasa dışı ilhakı nedeniyle uyguladığı yaptırımlarına karşılık yürürlüğe koyduğu "karşı yaptırımları" 31 Aralık 2022'ye kadar uzattı.

AB, 10 Eylül'de aldığı kararla Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle Rusya'nın belirli sektörlerine yönelik uygulanan ekonomik yaptırımları 6 aylığına uzatmıştı.

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor.

Yaptırımlarla Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca, Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

Eskişehir'in temsili Nasreddin Hoca'sı hayatını kaybetti

Eskişehir'in temsili Nasreddin Hoca'sı hayatını kaybetti

Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı

Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Eskişehir'in temsili Nasreddin Hoca'sı hayatını kaybetti

Eskişehir'in temsili Nasreddin Hoca'sı hayatını kaybetti

Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı

Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı

Hediye paketiyle gönderdiler! Meksika'da korkunç plan

Hediye paketiyle gönderdiler! Meksika'da korkunç plan

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye teşekkür

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye teşekkür

Bakan Dönmez, Rusya Enerji Bakanı ve Gazprom Başkanı ile görüştü

Bakan Dönmez, Rusya Enerji Bakanı ve Gazprom Başkanı ile görüştü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eskişehir'in temsili Nasreddin Hoca'sı hayatını kaybetti

Eskişehir'in temsili Nasreddin Hoca'sı hayatını kaybetti

Sıradaki Haber
Ehliyeti ve arabası olan herkesi kapsıyor!

Ehliyeti ve arabası olan herkesi kapsıyor!

Sıradaki Haber
Hak kazanmak için kaç gün çalışmak gerekli?

Hak kazanmak için kaç gün çalışmak gerekli?

Sıradaki Haber
20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugünkü vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor...

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugünkü vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılıyor...

Sıradaki Haber