Rusya döviz ve altın satışına başlıyor
Rusya Maliye Bakanlığı, Ocak 2024'ten bu yana ilk defa iç piyasada döviz ve altın satışlarına başlanacağını duyurdu.
03.04.2025 - 13:30 | | AA
Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ocak 2024'te iç piyasada durdurulan döviz ve altın satışlarına ilişkin alınan yeni karara yer verildi.
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Buna göre, bakanlık bütçe kuralları çerçevesinde 7 Nisan'dan itibaren satışlara tekrar başlayacak.
Analistler, petrol gelirlerinin azalması nedeniyle bakanlığın döviz ve altın satışlarına tekrar başlamasının beklendiğine dikkati çekti.