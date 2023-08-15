Rusya faiz artırdı

Rusya Merkez Bankası bugün yaptığı olağanüstü toplantıda faizi yüzde 8,50'den yüzde 12'ye yükseltti.

İç talepteki istikrarlı büyümenin üretimi artırma kapasitesini aştığını ifade eden Banka, yaptığı açıklamada enflasyonist baskıların arttığına da işaret etti.

İthalata olan talebin ruble dinamikleri üzerinde etkili olduğunu anlatan Rusya Merkez Bankası, "Rubledeki değer kaybının fiyatlara yansıması hız kazanıyor ve enflasyon beklentileri yükseldi. Mevcut fiyat artış oranlarının ulaşılan seviyelerde kalması halinde enflasyonun 2024'te hedeften yukarı yönlü sapma riski çok büyük" ifadelerini kullandı.