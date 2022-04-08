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Rusya faiz indirdi

Rusya Merkez Bankası (CBR) politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 17 seviyesine çekti.

08.04.2022 - 11:56 | | UZMANPARA
Rusya faiz indirdi

Rusya Merkez Bankası'ndan bugün faiz indirimi kararı geldi. Banka politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 17'ye çekti.

Banka önümüzdeki toplantılarda da ilave faiz indirimlerinin olası olduğuna işaret etti.

Şubat ayının sonlarında Rusya Merkez Bankası politika faizini 1050 baz puan artırarak yüzde 9.5'ten yüzde 20'ye çıkarmıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası rublenin değer kaybetmesinin etkisiyle CBR, faiz oranını sert yükseltmişti.

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