Rusya faiz indirdi

CBR'den yapılan açıklamaya göre gösterge olarak kullanılan haftalık repo ihalesi faiz oranı yüzde 9,50'den yüzde 8'e çekildi. Piyasalarda beklenti faizin 50 baz puan indirileceği yönündeydi.

CBR yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine devam etmeyi değerlendirdiğini bildirdi.

Banka kısa vadeli dezenflasyonist risklerin büyüdüğüne işaret ederek enflasyon hedefine 2024 yılında dönmek ve yüzde 4'e yakın tutmak için tekrar sıkı para politikasına dönmek gerekebileceğini belirtti.

Banka bu yıl için GSYH tahminini yüzde 4,6 daralma olarak açıkladı.

CBR, Rus rublesinde değer kaybı ve enflasyonda yükseliş risklerinin önüne geçmek için 28 Mart'ta olağanüstü bir toplantı ile faiz oranını yüzde 20'ye yükseltmişti. Banka sonraki 5 toplantısında faizi toplam 1200 baz puan indirerek bugünkü seviyesine getirmiş oldu.