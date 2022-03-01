'Rusya ile ekonomik savaş başlattık'

Bruno Le Maire, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin Rusya'ya karşı bir "ekonomik savaş" başlattıklarını ve uygulamaya konan yaptırımlarla birlikte Rus ekonomisinin bir çöküş ile karşı karşıya kalacağını söyledi.

France Info radyosuna konuşan Le Maire, sıradan Rusların da Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlardan sıkıntı çekeceklerini vurguladı.

Konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve uygulanan yaptırımların enflasyonda "hafif" bir yükselişe yol açabileceğini de belirten Le Maire, Avrupa'nın vatandaşlarını bu enflasyonist baskılardan korumak için her şeye sahip olduğunu da vurguladı.

ABD VE AVRUPA ÜLKELERİNDEN RUSYA'YA BİR DİZİ YAPTIRIM

Öte yandan Avrupa ülkeleri ve ABD'den de Rusya'ya yönelik yaptırım kararları gelmeye devam ediyor. Rusya'yı uluslararası finansal sistemden ve ekonomilerden izole eden kapsamlı yaptırımlar yürürlüğe koymaya devam edileceğinin altını çizen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "ABD Başkanı Biden, Başkan Macron, Şansölye Scholz ve Başbakan Draghi'nin yanı sıra Başbakan Trudeau ve Başbakan Johnson ile koordineli olarak, uluslararası tepkimizi önemli ölçüde sıkılaştırmayı düşünüyoruz. Avrupa Birliği ve ortakları, Putin'in savaş makinesini finanse etme yeteneğini sekteye uğratmaya çalışıyor. AB liderlerine şu önlemleri önereceğim, belirli sayıda Rus bankasının SWIFT'den kaldırılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu, bu bankaların uluslararası finansal sistemden kopmasını ve küresel olarak faaliyet gösterme yeteneklerine zarar vermesini sağlayacaktır." demişti.

Söz konusu yaptırımla Rus ihracat ve ithalatına dünya çapında sınırlama geleceğini belirten Leyen, "SWIFT, dünyanın en yaygın bankalararası ödeme sistemidir. Bankaların bu sistemden çıkarılması, finansal işlemlerinin çoğunu dünya çapında yürütmelerini engelleyecek ve Rusya'nın ihracat ve ithalatını etkin bir şekilde engelleyecektir" diye konuşmuştu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "ABD, AB ve İngiltere 'seçilmiş' Rusya bankalarını SWIFT'den çıkarma sözü verdi ve Rusya Merkez Bankası'na kısıtlamalar getirdi." ifadeleri yer almıştı.

"TOPLAMDA 1 TRİLYON DOLAR VARLIĞA SAHİP BANKALARA YAPTIRIM UYGULADIK"

Biden daha önceki açıklamasında Rusya'ya ait daha fazla finans kurumuna yaptırım uygulandığını belirterek, "Rusya'nın en büyük bankalarını ABD finans sisteminden çıkardık ve aralarında 250 milyar dolar varlığı bulunan VTB ile 4 büyük bankayı daha bloke ettik” demişti.

Biden, "Toplamda yaklaşık 1 trilyon dolarlık varlığa sahip Rus bankalarına yaptırım uyguladık. Rusya'nın bankacılık varlıklarının üçte birinden fazlasını tek başına elinde tutan Rusya'nın en büyük bankasını ABD finansından çıkardık" ifadelerini kullanmıştı.