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Rusya kripto paraları yasaklamayacak

Rusya Maliye Bakanı Yardımcısı Alexei Moiseev kripto paraları Çin'in yaptığı gibi yasaklama niyetleri olmadığını söyledi.

13.10.2021 - 08:36 |
Rusya kripto paraları yasaklamayacak

Bakan Yardımcısı mevcut düzenlemeler ile Rusya topraklarında kripto paralar aracılığıyla ödemeler yapılamadığını hatırlatırken "Vatandaşlar ülke dışında kripto para alabilir ve elektronik cüzdan kullanabilir. Bu durumda bir değişiklik öngörmüyorum" dedi.

Rusya'da kripto paralar yasal olarak varlık kabul ediliyor ancak ödemeler için kripto para kullanılmasına izin verilmiyor.

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