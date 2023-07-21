Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaRusya Merkez Bankası faiz artırdı
HaberlerUzmanpara Haberleri Rusya Merkez Bankası faiz artırdı

Rusya Merkez Bankası faiz artırdı

Rusya Merkez Bankası (CBR) enflasyonun yeniden yukarı yöne döndüğü bir dönemde faizde piyasa beklentilerinin üzerinde artışa gitti.

21.07.2023 - 13:53 |
Rusya Merkez Bankası faiz artırdı

CBR'den yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı 100 baz puan artışla yüzde 7,50'den yüzde 8,50'ye çıkarıldı. Piyasalarda beklenti 50 baz puan artış olacağı yönündeydi. 

Banka bir sonraki toplantı için de faiz artırımı kapısını açık bıraktı. 

Bu ay başında Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat) haziran ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,51'den yüzde 3,25'e çıktığını açıkladı. 

CBR geçen yıl Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmesinden kısa bir süre sonra acil bir toplantıyla faizi yüzde 20'ye çıkardı, yılın ortalarında başladığı indirimlerine 2022 yılı Eylül ayında yüzde 7,50 seviyesinde ara verdi. Ancak ülkede yeniden enflasyonist baskıların artmaya başlaması ile yapılan anketlerde bu toplantı için 50 baz puan artış olacağı beklentisi oluştu. 

CBR'nin açıklamasında "Yurt içi talepte artış üretimi artırma kapasitesini aştı, bunda iş gücü temin edilebilirliğinin sınırlı olması etkili oldu" denildi. 

Banka enflasyon beklentilerinin yükseldiğine işaret etti. 

CBR bu yıl için büyüme beklentisi aralığını yüzde 0,5-2'den yüzde 1,5-2,5 seviyesine yükseltti. 

300 bin lira para cezası kesilen al-satçı fenomen: Babam bile bana güvenmiyor

300 bin lira para cezası kesilen al-satçı fenomen: Babam bile bana güvenmiyor

İznik Gölü'nde boğulan Muhammed, toprağa verildi

İznik Gölü'nde boğulan Muhammed, toprağa verildi