Rusya, Polonya ve Bulgaristan'a gaz akışını kesti

Ukrayna işgali nedeniyle tarihi yaptırımlara maruz kalan Rusya, Avrupalı ülkelerden talep ettiği ruble ile ödeme kararında ilk doğal gaz vanalarını kapattı.

Rus enerji devi Gazprom, ruble ile ödeme yapmayı reddeden Polonya ve Bulgaristan'a bugün itibarıyla gaz akışının kesildiğini duyurdu. Polonya'nın resmi petrol ve gaz şirketi PGNiG de Rus doğal gazının kesildiğini doğruladı.

Moskova salı günü akşam saatlerinde söz konusu iki ülkeye doğal gaz tedarikini askıya alacağını ilan etmişti. Polonya'dan sabah gelen açıklamada gaz akışının sürdüğü belirtilmişti.

Bulgaristan ise bu ay için ödemelerin yapıldığını ve gazın kesilmesinin sözleşme ihlali olacağını aktardı. Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Rus lider Vladimir Putin'in doğal gazı kesmesini 'bir şantaj' olarak niteledi. Enerji Bakanı Alexander Nikolov da, "Şu anda doğal gaz devam eden savaşta bir politik ve ekonomik silah olarak kullanılmaya başlandı" diye konuştu.

Sofya yönetimi gaz akışının kesilmesi üzerine Türkiye ve Yunanistan'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alma ve Azerbaycan'dan ithal edilen doğal gaz miktarını artırma yollarını araştıracaklarını belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Rusya'nın hamlesine 'şantaj' benzetmesi yaptı. Moskova'nın adımını 'adaletsiz ve kabul edilemez' bulduğunu kaydeden Leyen, iki Avrupa ülkesine gaz akışının kesilmesinin 'bir şantaj aracı' olduğunu söyledi.

POLONYA: YETERLİ REZERVİMİZ VAR

Polonya petrolün yüzde 64’ünü, gazın yüzde 46'sını ve kömürün yüzde 15’ini Rusya'dan satın alıyor. Buna karşın Varşova yönetimi Rus doğal gazının kesilmesi halinde yeterli rezervlerinin olduğunu da kaydediyor.

Polonya İklim Bakanlığı ülkede doğal gaz depolarının yüzde 80 oranında dolu olduğunu fakat havaların ısınmasıyla birlikte talebin düşmeye başladığını ve bu yüzden depolardaki gaza ihtiyaç olmayacağını söyledi.

Polonya bu yıl sonunda Gazprom ile uzun vadeli gaz tedarik anlaşmasının süresinin bitmesinin ardından bunu yenilemeyerek Moskova'dan gaz alımını sonlandırmayı planlıyordu.

Bir LNG terminali bulunan Polonya, 1 Mayıs'ta Litvanya ile yeni bir boru hattını devreye alarak bu ülkedeki LNG terminallerini de kullanıma alacak.

Ekimde ise Norveç ile Polonya arasındaki Baltık Boru Hattı tamamlanacak. Polonya böylece yıl sonundan itibaren Rus gazı yerine Norveç gazı kullanacak.

Bulgaristan'ın Gazprom ile sözleşmesi de yıl sonunda bitiyor. Sofya hükümeti Ukrayna'nın işgali sürdüğü müddetçe Moskova ile yeni bir sözleşme görüşmesi yapmayacaklarını açıklamıştı.