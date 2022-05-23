Rusya tahvil kupon ödemelerini yaptı

TASS haber ajansının verdiği bilgiye göre ABD Hazine Bakanlığı'nın bu hafta Rusya'nın tahvil kupon ve anapara ödemelerini yapmasını zorlaştıracak yaptırımlar açıklamasının beklendiği ortamda Rusya Maliye Bakanlığı cuma günü 2026 vadeli tahvil için 71,3 milyon dolar ve 2036 vadeli tahvil için 26,5 milyon euro tutarında kupon ödemesini gerçekleştirdi.

Tahvil kupon ödemelerinin bu hafta sonuna kadar yapılabilecek olmasına rağmen erkenden gerçekleştirilmesi Rusya'nın, ABD'nin olası yaptırımlarından kaynaklanabilecek bir temerrütü engelleme çabası olarak değerlendirildi.