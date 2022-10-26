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Rusya yabancıların hisse alım satımını yasakladı

Rusya, yabancıların Rusya'da tamamen veya kısmen sahip oldukları bankaların hisse senetlerinin alım-satımını yasakladı.

26.10.2022 - 15:05 |
Rusya yabancıların hisse alım satımını yasakladı

Rusya, "dost olmayan" olarak nitelediği ülkelerde banka ve şirketlerin Rusya'da sahip oldukları 45 banka, bankaya bağlı ortaklığının hisse senetlerinde alım-satım yapılmasını yasakladı.

Yasaklanan bankalar arasında Intesa, Credit Suisse, Raiffeisen ve UniCredit'in bağlı ortaklıkları ile Yandex-Bank ve Ozon-Bank da yer alıyor.

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