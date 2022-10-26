Rusya yabancıların hisse alım satımını yasakladı

Rusya, "dost olmayan" olarak nitelediği ülkelerde banka ve şirketlerin Rusya'da sahip oldukları 45 banka, bankaya bağlı ortaklığının hisse senetlerinde alım-satım yapılmasını yasakladı.

Yasaklanan bankalar arasında Intesa, Credit Suisse, Raiffeisen ve UniCredit'in bağlı ortaklıkları ile Yandex-Bank ve Ozon-Bank da yer alıyor.