Rusya'da çelik talebinin düşmesi bekleniyor
Rusya çelik üreticileri birliği Russian Steel, Rusya'daki çelik talebinin yüksek faiz oranları nedeniyle 2025 yılında en az %5 oranında düşeceğini tahmin ediyor.
29.01.2025 - 10:30 | | Foreks Haber
Birlik, 2024 yılında yurt içi çelik talebinin %5,6 oranında düştüğünü tahmin ediyor. Birlik bu düşüşten inşaat ve mühendislik faaliyetlerindeki yavaşlamayı ve enerji sektörü altyapı projelerinin son teslim tarihlerinin ertelenmesini sorumlu tuttu.
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Aynı açıklamada 2024 yılında çelik ihracatının %7,9, üretimin ise %6,4 oranında düştüğü belirtildi.