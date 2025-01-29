Rusya'da çelik talebinin düşmesi bekleniyor

Birlik, 2024 yılında yurt içi çelik talebinin %5,6 oranında düştüğünü tahmin ediyor. Birlik bu düşüşten inşaat ve mühendislik faaliyetlerindeki yavaşlamayı ve enerji sektörü altyapı projelerinin son teslim tarihlerinin ertelenmesini sorumlu tuttu.

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Aynı açıklamada 2024 yılında çelik ihracatının %7,9, üretimin ise %6,4 oranında düştüğü belirtildi.