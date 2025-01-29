Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaRusya'da çelik talebinin düşmesi bekleniyor
HaberlerUzmanparaRusya'da çelik talebinin düşmesi bekleniyor

Rusya'da çelik talebinin düşmesi bekleniyor

Rusya çelik üreticileri birliği Russian Steel, Rusya'daki çelik talebinin yüksek faiz oranları nedeniyle 2025 yılında en az %5 oranında düşeceğini tahmin ediyor.

29.01.2025 - 10:30 | | Foreks Haber
Rusya'da çelik talebinin düşmesi bekleniyor

Birlik, 2024 yılında yurt içi çelik talebinin %5,6 oranında düştüğünü tahmin ediyor. Birlik bu düşüşten inşaat ve mühendislik faaliyetlerindeki yavaşlamayı ve enerji sektörü altyapı projelerinin son teslim tarihlerinin ertelenmesini sorumlu tuttu.

Haberin Devamı

Aynı açıklamada 2024 yılında çelik ihracatının %7,9, üretimin ise %6,4 oranında düştüğü belirtildi.

"Bilirkişinin ifşa edilmesi" soruşturmasında Halk TV yöneticilerinin ifadeleri alınacak

"Bilirkişinin ifşa edilmesi" soruşturmasında Halk TV yöneticilerinin ifadeleri alınacak

Anne olmak için gün sayıyor! Neslihan Atagül'den karnı burnunda yeni poz

Anne olmak için gün sayıyor! Neslihan Atagül'den karnı burnunda yeni poz