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Rusya'da Google'a 6 milyon ruble ceza

Rusya'da bir mahkeme, merkezi ABD'de bulunan teknoloji şirketi Google'a idari ihlal nedeniyle 6 milyon ruble para cezası verdi.

19.08.2021 - 13:18 | | AA
Rusya'da Google'a 6 milyon ruble ceza

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Google üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 6 milyon ruble para cezası verdi.

Ülkede benzer ihlallerden ötürü Google’a sadece geçen ay toplam 12,5 milyon ruble para cezası verilmişti. Rusya’da Google’a bugüne kadar verilen toplam para cezası miktarı böylelikle 32,5 milyon rubleye ulaştı.

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