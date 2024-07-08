Rusya'daki eski fabrikasında seri üretime geçildi

Alihanov, Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Volkswagen'in Kaluga'daki eski fabrikasına ilişkin konuştu.

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Yetkililerle geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Alihanov, "Seri üretim başladı. Potansiyel ortaklarla da istişareler yapıldı." dedi.

Alihanov, fabrikada hangi marka veya model otomobillerin üretileceğine ilişkin detay vermedi. Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Mayıs 2023'te Rusya'daki varlıklarını bir Rus şirketine satmıştı.

Rusya'da daha önce de Mercedes, Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.