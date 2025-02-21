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Rusya'dan benzin ihracatına yönelik yeni karar

Rusya, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları 31 Ağustos'a kadar uzattı.

21.02.2025 - 09:08 | | AA
Rusya'dan benzin ihracatına yönelik yeni karar

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Mart'ta sona erecek benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.

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Benzin üreticilerine yönelik muafiyetin ise devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Rafinerilerin ve rafinerilere sahip petrol şirketlerinin yakıt ihraç etmelerine izin verilecek." ifadesi kullanıldı.

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olması ve özellikle tarım sektöründe artan talep nedeniyle benzin fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Fiyat artışları nedeniyle hükümet zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gidiyor.

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