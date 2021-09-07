Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaRusya'dan kritik kripto para açıklaması
HaberlerUzmanpara Haberleri Rusya'dan kritik kripto para açıklaması

Rusya'dan kritik kripto para açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Bitcoin’i bir ödeme sistemi olarak tanımaya hazır olmadığını belirterek, “Bu tür kısmi para birimlerini mali araçlarla bir tutmak ekonomik sisteme yalnızca zarar verir.” dedi.

07.09.2021 - 14:06 | | AA
Rusya'dan kritik kripto para açıklaması

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Amerika ülkesi El Salvador’un, kripto para birimi Bitcoin’i yasal para birimi olarak kullanmaya başlamasını değerlendirdi.

Rusya’nın böyle bir adım atmaya henüz hazır olmadığına işaret eden Peskov, “Rusya'nın bu tür adımlara hazır olmadığı açık. Şimdiye kadar bu tür adımları atmak için en ufak bir neden de bulunmuyor.” diye konuştu.

Kripto paraların geleneksel mali araçlarla bir tutulmaması gerektiğini savunan Peskov, “Bu tür kısmi para birimlerini mali araçlarla bir tutmak ekonomik sisteme yalnızca zarar verir.” dedi.

Gine’de yaşanan askeri darbenin küresel alüminyum piyasalarında yarattığı etkiye de değinen Peskov, “Gine’da yaşananlar küresel alüminyum pazarını olumsuz yönde etkileyebilecek, gerçekten ciddi bir olaydır. Ülkedeki Rus şirketlerinin çıkarlarının korunacağını umuyoruz.” diye konuştu.

Rus alüminyum sektörü yetkilileri, Rus madencilik şirketi ve dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden Rusal’ın Gine’deki darbe nedeniyle alüminyum üretiminin üçte birini kaybedebileceği uyarısında bulunmuşlardı.

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Hafriyat kamyonun çarptığı yaya feci şekilde can verdi!

    Hafriyat kamyonun çarptığı yaya feci şekilde can verdi!

    ALES'e giriş belgeleri erişime açıldı

    ALES'e giriş belgeleri erişime açıldı

    CIA Direktörü Burns bu kez Pakistan'da! Gündem Afganistan

    CIA Direktörü Burns bu kez Pakistan'da! Gündem Afganistan

    Kuzey Kore'de koruyucu kıyafet giyen askerler dünyayı sarstı

    Kuzey Kore'de koruyucu kıyafet giyen askerler dünyayı sarstı

    Instagram işletme hesabı kullanıcılarına 'dolandırıcılık' uyarısı

    Instagram işletme hesabı kullanıcılarına 'dolandırıcılık' uyarısı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hafriyat kamyonun çarptığı yaya feci şekilde can verdi!

    Hafriyat kamyonun çarptığı yaya feci şekilde can verdi!

    Sıradaki Haber
    1.259 lira bugün hesaplarda! Paranız yatırılmazsa...

    1.259 lira bugün hesaplarda! Paranız yatırılmazsa...

    Sıradaki Haber
    Balık haline boy baskını: 8 ton 795 kilogram balığa el konuldu

    Balık haline boy baskını: 8 ton 795 kilogram balığa el konuldu

    Sıradaki Haber
    ALES'e giriş belgeleri erişime açıldı

    ALES'e giriş belgeleri erişime açıldı

    Sıradaki Haber