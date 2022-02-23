'Rusya'nın açıklamalarını endişe ile izliyoruz'

Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'nın Ukrayna konusundaki girişimlerini "artan bir endişe" ile izlemekte olduklarını ve enerji güvenliğinin sağlanması için alınabilecek tedbirler konusunda üye ülkeler ve önemli ortaklar ile danışmalarda bulunduklarını bildirdi.

Ukrayna'da gelişmelerin dünya petrol piyasasına etkisinin henüz bilinmediğini belirten IEA, üye ülkelerin global petrol piyasasında yeterli arzın bulunmasını sağlamak için kolektif şekilde hareket etmeye hazır olduklarını da vurguladı.

Rusya, Ukrayna üzerinden geçen boru hatları ile Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya günde yaklaşık 250 bin varil petrol pompalıyor.