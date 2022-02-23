Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Rusya'nın açıklamalarını endişe ile izliyoruz'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Rusya'nın açıklamalarını endişe ile izliyoruz'

'Rusya'nın açıklamalarını endişe ile izliyoruz'

Uluslararası Enerji Ajansı'ndan (IEA) yapılan açıklamada "Rusya'nın açıklamalarını artan bir endişe ile izliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

23.02.2022 - 08:00 |
'Rusya'nın açıklamalarını endişe ile izliyoruz'

Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'nın Ukrayna konusundaki girişimlerini "artan bir endişe" ile izlemekte olduklarını ve enerji güvenliğinin sağlanması için alınabilecek tedbirler konusunda üye ülkeler ve önemli ortaklar ile danışmalarda bulunduklarını bildirdi.

Ukrayna'da gelişmelerin dünya petrol piyasasına etkisinin henüz bilinmediğini belirten IEA, üye ülkelerin global petrol piyasasında yeterli arzın bulunmasını sağlamak için kolektif şekilde hareket etmeye hazır olduklarını da vurguladı. 

Rusya, Ukrayna üzerinden geçen boru hatları ile Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya günde yaklaşık 250 bin varil petrol pompalıyor.

    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Rusya'ya en güzel cevap bu olur
    İkinci el araç piyasasında dengeler değişti! Geriliyor...
    Apartman görevlisine tecavüz edip öldürmüştü! Ceza yağdı
    100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik
    Volkan Demirel: Messi yaptık çocuğu... Nerede şimdi?
    Havacılık tarihinin en gizemli kazasında yeni gelişme!
    Simpsonlar bunu da yaptı! Rusya-Ukrayna krizini 1998'de bildi...
    Survivor Adem, Yasin-Hikmet kavgasını anlattı!
    Serdar Gürler'e büyük tepki! Yaptığı hareket olay oldu
    Kasapoğlu 2022’nin gençlik katılımı yılı olduğunu duyurdu
    Ormandaki bitki örtüsünün ardında gizli! Tesadüfen buldular
    Canlı yayında anlattı: Sarp bana baskı kurmaya çalıştı
    Hull City'de işler tersine döndü! Ilıcalı: Büyük para harcayacağız
    Çift cinsiyetli böcek dengeleri değiştirebilir! Büyük tehlike...
    22-23-24 Şubat Var Var İndirimi!
    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Rusya'ya en güzel cevap bu olur
    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Rusya'ya en güzel cevap bu olur
    İkinci el araç piyasasında dengeler değişti! Geriliyor...
    İkinci el araç piyasasında dengeler değişti! Geriliyor...
    Apartman görevlisine tecavüz edip öldürmüştü! Ceza yağdı
    Apartman görevlisine tecavüz edip öldürmüştü! Ceza yağdı
    100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik
    100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik
    Volkan Demirel: Messi yaptık çocuğu... Nerede şimdi?
    Volkan Demirel: Messi yaptık çocuğu... Nerede şimdi?
    Havacılık tarihinin en gizemli kazasında yeni gelişme!
    Havacılık tarihinin en gizemli kazasında yeni gelişme!
    Simpsonlar bunu da yaptı! Rusya-Ukrayna krizini 1998'de bildi...
    Simpsonlar bunu da yaptı! Rusya-Ukrayna krizini 1998'de bildi...
    Survivor Adem, Yasin-Hikmet kavgasını anlattı!
    Survivor Adem, Yasin-Hikmet kavgasını anlattı!
    Serdar Gürler'e büyük tepki! Yaptığı hareket olay oldu
    Serdar Gürler'e büyük tepki! Yaptığı hareket olay oldu
    Kasapoğlu 2022’nin gençlik katılımı yılı olduğunu duyurdu
    Kasapoğlu 2022’nin gençlik katılımı yılı olduğunu duyurdu
    Ormandaki bitki örtüsünün ardında gizli! Tesadüfen buldular
    Ormandaki bitki örtüsünün ardında gizli! Tesadüfen buldular
    Canlı yayında anlattı: Sarp bana baskı kurmaya çalıştı
    Canlı yayında anlattı: Sarp bana baskı kurmaya çalıştı
    Hull City'de işler tersine döndü! Ilıcalı: Büyük para harcayacağız
    Hull City'de işler tersine döndü! Ilıcalı: Büyük para harcayacağız
    Çift cinsiyetli böcek dengeleri değiştirebilir! Büyük tehlike...
    Çift cinsiyetli böcek dengeleri değiştirebilir! Büyük tehlike...
    22-23-24 Şubat Var Var İndirimi!
    22-23-24 Şubat Var Var İndirimi!