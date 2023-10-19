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Rusya'nın altın ve döviz rezervleri arttı

Rusya Merkez Bankası'nın altın ve döviz rezervleri arttı.

19.10.2023 - 16:11 |
Rusya'nın altın ve döviz rezervleri arttı

Rusya Merkez Bankası (CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre geçen hafta 562,8 milyar dolar olan rezervler 569,6 milyar dolar seviyesine çıktı.

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Altın rezervi 1 Eylül itibarıyla 75 milyon ons, 144,74 milyar dolar oldu.

Altın ve döviz rezervleri 2022 yılı sonunda 580 milyar dolar seviyesindeydi.

Rusya, Çin, Japonya ve İsviçre'nin ardından 4'üncü büyük rezerve sahip ülke konumunda bulunuyor.

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