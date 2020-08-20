CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Rusya'nın altın ve döviz rezervleri azaldı
20.08.2020 - 16:18 | | Foreks

Rusya'nın altın ve döviz rezervleri azaldı

Rusya'nın altın ve döviz rezervi bir haftada 10,5 milyar dolar azalış gösterdi.

Rusya'nın altın ve döviz rezervleri azaldı
ABONE OL

Rusya Merkez Bankası(CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre,  bir önceki hafta 600,7 milyar dolar olan rezervler 590,2 milyar  dolara geriledi.

Bilgi Notları:

Altın ve döviz rezervi 2019 yılı sonunda 554,4 milyar dolar  seviyesindeydi. Haziran ayı sonunda 568,9 milyar dolar olan rezervinin 438,0  milyar doları döviz, 130,8 milyar doları altından oluştu. Rusya'nın altın ve döviz rezervi 2008 Ağustos'ta 598,1 milyar dolar ile tarihi zirvesini gördü. Rusya'nın altın ve döviz rezervi Nisan 1999'da 10,8 milyar  dolar ile dip seviyesini gördü.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bir anlık dalgınlık ölüm getirdi!

    Bir anlık dalgınlık ölüm getirdi!

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

    Mucize Doktor yeni sezon fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman?

    Mucize Doktor yeni sezon fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman?

    Sıradaki Haber