Rusya'nın altın ve döviz rezervleri azaldı

Rusya Merkez Bankası(CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre, bir önceki hafta 600,7 milyar dolar olan rezervler 590,2 milyar dolara geriledi.

Bilgi Notları:

Altın ve döviz rezervi 2019 yılı sonunda 554,4 milyar dolar seviyesindeydi. Haziran ayı sonunda 568,9 milyar dolar olan rezervinin 438,0 milyar doları döviz, 130,8 milyar doları altından oluştu. Rusya'nın altın ve döviz rezervi 2008 Ağustos'ta 598,1 milyar dolar ile tarihi zirvesini gördü. Rusya'nın altın ve döviz rezervi Nisan 1999'da 10,8 milyar dolar ile dip seviyesini gördü.