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Rusya'nın kamu borcu 20 trilyon rubleyi aştı

Rusya’nın kamu borcu bu yılın ilk yarısında 1,48 trilyon ruble artarak 20,4 trilyon rubleye (yaklaşık 277 milyar dolar) ulaştı.

25.08.2021 - 11:55 | | AA
Rusya'nın kamu borcu 20 trilyon rubleyi aştı

Rusya Sayıştayı verilerine göre, devletin iç borçlanma düzeyi yılın ilk yarısında 1,4 trilyon ruble artarak 16,2 trilyon rubleye çıktı.

Ülkenin kamu dış borçlanması da 47,8 milyar ruble artarak 4,2 trilyon rubleye ulaşırken, Rus devletinin toplam kamu borcu yılın ilk yarısında 1,48 trilyon ruble artarak 20,4 trilyon rubleye yükseldi.

Ülkenin toplam kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) oranı ise yüzde 17,7 düzeyinde gerçekleşti.

Rusya Maliye Bakanlığı, şubatta yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kamu borçlanmasını artırmak zorunda kaldıklarını bildirmişti.

Rusya Sayıştayı verilerine göre, Rusya'nın kamu borcu 2020’de 18,99 trilyon rubleye, diğer bir ifadeyle GSYH’nin yüzde 17,8'ine ulaşmıştı.

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