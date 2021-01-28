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28.01.2021 - 16:16 | | AA

Rusya'nın nüfusunda son 15 yılın en büyük düşüşü

Rusya'nın nüfusu, 2020'de bir önceki yıla kıyasla 510 bin azalarak son 15 yılın en büyük düşüşünü kaydetti.

Rusya'nın nüfusunda son 15 yılın en büyük düşüşü
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Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, ülkenin nüfusu 2020'de bir önceki yıla kıyasla 146 milyon 750 bin kişiden 146 milyon 240 bin kişiye geriledi.

Söz konusu düşüş, 2005'ten bu yana nüfusta yaşanan en büyük gerileme olarak kayıtlara geçti. Ülkenin nüfusu 2005'te 564 bin azalmıştı.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 71 bin 651 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, Rusya'ya yönelik göçmen akışının da azaldığını, bu durumun ülkede uzun süredir düşük seviyede olan doğum oranlarıyla birleştiğinde yeni bir demografik soruna daha yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

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