Rusya'nın petrol ihracatı azalmaya devam ediyor

Bloomberg News tarafından derlenen verilere göre petrolüne pazar bulmakta zorlanan Rusya'nın limanlardan petrol ihracatı haziran ortasından bu yana yüzde 13,480 bin varil/gün azaldı.

22 Temmuz haftasında limanlardan yapılan petrol ihracatı 25 Mart haftasından bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Haziran ayı başından bu yana limanlardan yapılan petrol ihracatının yüzde 55-56'sı Asya'ya gitti.

Son 4 haftada Çin'e günlük ihracat ortalama 810 bin varil/gün, Hindistan'a ihracat 739 bin varil/gün oldu.