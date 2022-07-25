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Rusya'nın petrol ihracatı azalmaya devam ediyor

Rusya'nın limanlardan petrol ihracatı 5 haftadır azalmaya devam ediyor.

25.07.2022 - 15:59 |
Rusya'nın petrol ihracatı azalmaya devam ediyor

Bloomberg News tarafından derlenen verilere göre petrolüne pazar bulmakta zorlanan Rusya'nın limanlardan petrol ihracatı haziran ortasından bu yana yüzde 13,480 bin varil/gün azaldı.

22 Temmuz haftasında limanlardan yapılan petrol ihracatı 25 Mart haftasından bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Haziran ayı başından bu yana limanlardan yapılan petrol ihracatının yüzde 55-56'sı Asya'ya gitti.

Son 4 haftada Çin'e günlük ihracat ortalama 810 bin varil/gün, Hindistan'a ihracat 739 bin varil/gün oldu.

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