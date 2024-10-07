S. Arabistan, Asyalı alıcılar için fiyat yükseltti

Saudi Aramco, Asyalı alıcılar ana ham petrol türü Arab Light'ın resmi satış fiyatını 90 cent artırarak Umman/Dubai ortalamasına göre varil başına primi 2,20 dolara çıkardı.

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Tüccarlar, şirketin fiyatı varil başına 65 cent artırmasını bekliyordu.

Aramco, ABD ve Avrupa'ya sattığı tüm petrol çeşitlerinin ise fiyatlarını düşürdü. ABD için fiyat ASCI'nin 3,90 dolar üzerinde, Avrupa için ise ICE brent petrolünün 0,45 dolar altında belirlendi.