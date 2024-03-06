S. Arabistan, Asya'ya petrol fiyatını yükseltti

Saudi Aramco, nisan ayında Asya'ya yüklenecek Arab Light ham petrolü için resmi satış fiyatını Umman/Dubai ortalaması + varil başına 1,70 dolar olarak belirlerken, bu rakam bir önceki ayın varil başına +1,50 dolar olan resmi satış fiyatının biraz üzerinde gerçekleşti.

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Fiyat, Suudi Arabistan'ın önde gelen Hafif Arap ham petrolünün Asya'ya yönelik nisan ayı fiyatını değiştirmeyeceği veya varil başına 10-20 sent artıracağı yönündeki piyasa beklentileriyle uyumlu.

Kuzeybatı Avrupa'ya giden ham petrolü için nisan OSP'si varil başına 60 ile 70 sent düşürülürken, ABD'ye giden ham petrolün OSP'sinde çok az değişiklik oldu.