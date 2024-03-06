Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara S. Arabistan, Asya'ya petrol fiyatını yükseltti
Haberler Uzmanpara S. Arabistan, Asya'ya petrol fiyatını yükseltti

S. Arabistan, Asya'ya petrol fiyatını yükseltti

Suudi Arabistan'ın Asya'ya nisan teslimi sattığı Arab Light ham petrolü için resmi satış fiyatını (OSP) beklentiler doğrultusunda yükselttiği bildirildi.

06.03.2024 - 08:59 | | Foreks Haber
S. Arabistan, Asya'ya petrol fiyatını yükseltti

Saudi Aramco, nisan ayında Asya'ya yüklenecek Arab Light ham petrolü için resmi satış fiyatını Umman/Dubai ortalaması + varil başına 1,70 dolar olarak belirlerken, bu rakam bir önceki ayın varil başına +1,50 dolar olan resmi satış fiyatının biraz üzerinde gerçekleşti.

Haberin Devamı

Fiyat, Suudi Arabistan'ın önde gelen Hafif Arap ham petrolünün Asya'ya yönelik nisan ayı fiyatını değiştirmeyeceği veya varil başına 10-20 sent artıracağı yönündeki piyasa beklentileriyle uyumlu.

Kuzeybatı Avrupa'ya giden ham petrolü için nisan OSP'si varil başına 60 ile 70 sent düşürülürken, ABD'ye giden ham petrolün OSP'sinde çok az değişiklik oldu.

Real Madrid, Devler Ligi'nde beraberlikle turladı!

Real Madrid, Devler Ligi'nde beraberlikle turladı!
Manchester City, Kopenhag karşısında zorlanmadı!

Manchester City, Kopenhag karşısında zorlanmadı!