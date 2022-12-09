'S&P 500, 5000 puana ulaşacak'

S&P 500'ün gelecek 12 ayda 5000 puan seviyesini göreceğini öngören Paulsen, yatırımcıların Fed'e ve yaptığı faiz artırımlarının etkilerine çok fazla odaklanmakta olduklarını ifade etti.

Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, "Yeni bir boğa piyasasının başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum" diye konuşan Paulsen, "Fed odadaki tek politika yönlendirici değil. Başkaları da var ve bunların bir çoğu halihazırda politika gevşetmeye başladı" dedi.