Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'S&P 500 dip yapabilir'
HaberlerUzmanpara'S&P 500 dip yapabilir'

'S&P 500 dip yapabilir'

DoubleLine Capital'in CEO'su ve baş yatırım yetkilisi Jeffrey Gundlach'a göre ABD hisse senedi piyasalarında satış baskısı sona ermedi.

08.04.2025 - 10:20 | | Foreks Haber
'S&P 500 dip yapabilir'

"Eğer pozisyon çok fazla borçlanma ile oluşturulmuşsa, bu yatırımcılar yükümlülüklerini yerine getirmek için varlıklarını satmak zorunda kalabilirler" diyen Jeffrey Gundlach'a göre böyle bir durum ortaya çıktığında, bir yatırımcı genellikle önce en değerli varlıklarını satarak sorunu çözmeye başlar.

Haberin Devamı

Gundlach, CNBC'ye verdiği bir röportajda Dow Jones Endüstriyel Ortalaması'nın %5,5 ve Standard & Poor's 500 Endeksi'nin yaklaşık %6 düştüğü Cuma günü zorunlu satış görmeye başladığını söyledi.

Gundlach satışların bittiğini düşünmediğini söyledi ve "S&P 500 4.500'de dip yapabilir. Ancak bence birileri iflas edecek" dedi.

Bakan Güler, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Choksy'yi kabul etti

Bakan Güler, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Choksy'yi kabul etti

Eski Beşiktaşlı futbolcudan Rafa Silva iddiası! Ayrılık sözleri

Eski Beşiktaşlı futbolcudan Rafa Silva iddiası! Ayrılık sözleri