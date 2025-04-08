'S&P 500 dip yapabilir'

"Eğer pozisyon çok fazla borçlanma ile oluşturulmuşsa, bu yatırımcılar yükümlülüklerini yerine getirmek için varlıklarını satmak zorunda kalabilirler" diyen Jeffrey Gundlach'a göre böyle bir durum ortaya çıktığında, bir yatırımcı genellikle önce en değerli varlıklarını satarak sorunu çözmeye başlar.

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Gundlach, CNBC'ye verdiği bir röportajda Dow Jones Endüstriyel Ortalaması'nın %5,5 ve Standard & Poor's 500 Endeksi'nin yaklaşık %6 düştüğü Cuma günü zorunlu satış görmeye başladığını söyledi.

Gundlach satışların bittiğini düşünmediğini söyledi ve "S&P 500 4.500'de dip yapabilir. Ancak bence birileri iflas edecek" dedi.