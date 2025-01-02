S&P 500 Endeksi 2024'te yükseldi

Yılın ilk çeyreğinde %10,2'lik bir artış gösteren S&P, 2024'ün ikinci ve üçüncü çeyreğinde sırasıyla %3,9 ve %5,5 değer kazandı. Başka herhangi bir yılda yatırımcılar bu rakamlarda hayal kırıklığına uğramayabilirdi. Ancak endeksin ilk çeyrek performansı çıtayı o kadar yükseltti ki, sonraki çeyreklerle kıyaslandığında sönük kaldı. 2024'ün son çeyreğinde S&P sadece %1,9 yükseldi.

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Yılın nispeten zayıf bir şekilde sona ermesi S&P'nin 2024'teki yükselişini rayından çıkarmaya yetmedi. Endeks 2023'teki %24,2'lik yükselişin ardından 2024'te %23,31'lik bir artışı yakaladı. Endeks 2024 içinde toplam 57 rekor kapanış gerçekleştirdi.

2024'teki kazançların çoğunun arkasında yapay zeka hisseleri vardı. Nvidia hisseleri %171 artarken, bir portföy yöneticisinin "üstün performans potansiyeli açısından bir sonraki Nvidia" olarak adlandırdığı Broadcom %108 yükseldi.

Ancak bu yıl piyasaları belirsizlikler bekliyor. Yatırımcılar, yeni Trump yönetiminin politikaları ve muhtemelen bu yıl için beklenenden daha yüksek faiz oranlarıyla mücadele etmek zorunda kalacak ve bu da diğer engellerin yanı sıra Hazine getirilerini yüksek tutuyor.