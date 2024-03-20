S&P 500 Endeksi rekor seviyeden kapandı

S&P 500 %0,6'ya yakın bir artış göstererek daha önceki kayıplarını geri aldı ve 5.178,51 ile yeni bir rekor seviyeden kapandı. Dow Jones Sanayi Endeksi %0,8 ya da 300 puandan fazla yükseldi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi de Nvidia hisselerinin yıllık geliştirici konferansındaki yapay zeka güncellemelerinin ardından değer kazanmasıyla neredeyse %0,4 arttı.

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Dikkatler Fed'in salı sabahı başlayan iki günlük toplantısına çevrilmiş durumda ve bu toplantı yakın zamanda faiz indirimine gidileceğine dair bahisleri baltalayan son enflasyon sürprizleriyle zedelenen hisse senetleri için bir test olarak görülüyor.

Politika yapıcıların faiz oranlarını tarihi yüksek seviyelerde tutması beklenirken bu yıl yapılacak herhangi bir indirimin sayısı ve zamanlamasına ilişkin ipuçları için "nokta grafiğine" odaklanılıyor. Merkez Bankası'nın politika kararı bugün saat 21:00'de açıklanacak.